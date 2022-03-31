Фото до и после ⟩ Как переоборудовать дачу под постоянное место для проживания

ФОТО: Пресс-фото

"В прихожей возникла необходимость в максимально вместительном шкафу, где можно было бы разместить сезонную верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Я решила максимально использовать пространство и задействовать его по максимуму. Между шкафом и стенами оставалось буквально 1 см. Старые вешалки были заменены на новые, более функциональные и эстетичные, которые также перекликались с любимой семейной темой леса и мотивами природы. Существует множество решений "два в одном", которые я рекомендую использовать в таких маленьких помещениях, как это. Например, скамейка с хранилищем для обуви - меньшие члены семьи могут присесть на скамейку во время одевания и поставить под нее обувь, возвращаясь домой", - говорит дизайнер интерьера IKEA Элиза Озолиня.

Играйте с цветами

Ключ к тому, чтобы маленькие помещения выглядели более просторными, - покрасить стены в белый цвет. Но это не значит, что яркие акценты нельзя использовать для привнесения красок природы и в загородный дом. Зеленый цвет, который был выбран для окраски прихожей, торца стены гостиной, а также лестницы, прекрасно дополнил каждое пространство. Большая часть мебели была выполнена в светлых тонах, но черные элементы, такие как полки, лампы, декоры и крепления для штор, придали комнате эстетичный и элегантный акцент. Поскольку оба помещения являются проходными и не разделены, в качестве разделителя помещений были использованы крепления для штор.

ФОТО: Пресс-фото

Одна функциональная центральная часть

В гостиной мы обычно отдыхаем и наслаждаемся свободным временем, смотря телевизор, читая книги, попивая кофе и т д. Поэтому она должна быть удобной. Дизайнер Озолиня разместила в гостиной большой диван, который стал центральным элементом комнаты. Все остальное - телевизор, полки, стол расположились вокруг дивана. Диван не только удобен, но и имеет сменный и моющийся чехол, что особенно важно, когда дома есть дети. За ним легко ухаживать, а со временем семья может даже освежить интерьер, сменив чехол дивана.

"Мебель должна служить людям так, чтобы ею было удобно пользоваться. Предыдущий журнальный столик был слишком мал для семьи, поэтому рядом с диваном был установлен новый журнальный столик соответствующей высоты. Теперь его можно даже разложить, создав больше места для настольных игр или кофе-брейков, или сложить и сэкономить пространство, когда он не используется", - говорит дизайнер интерьера.

Создать или переделать

У многих комнат довольно сложные параметры. Некоторые из них можно изменить, некоторые нет. Но в любом случае, в большинстве ситуаций можно найти идеальное решение. В гостиной был неработающий камин. Так как камин не использовался, а в комнате не хватало места, дизайнер нашел компромисс и переделал помещение, убрав ненужный элемент. Над камином раньше был установлен телевизор. Телевизор был расположен слишком высоко, и из-за камина его высоту нельзя было регулировать. Но теперь получилось повесить телевизор ниже уровня бывшего ненужного камина. В дальнейшем семья сможет наслаждаться просмотром фильмов гораздо комфортнее. А в свободном пространстве, где раньше висел телевизор, были установлены полки, позволяющие хранить необходимые предметы и декор.

До ремонта под лестницей была свободная ниша, которая не использовалась. Дизайнер Озолиня творчески оформила угол, сделав комнату более глубокой. Под лестницей был установлен небольшой сервант и висело зеркало. Дополняющие интерьер элементы и предметы, такие как лампа и свечи, которые были размещены на серванте, гармонично завершили остальную часть интерьера.