Шины не нужно выбрасывать в лес, их можно бесплатно сдать на переработку

Необходимость утилизировать отслужившие свой срок шины так же стара, как и сами автомобили. Количество автомобилей значительно увеличилось за последние десятилетия, что привело к большему износу шин и из-за безответственности людей к большим экологическим проблемам.

"Отсутствие ответственности за окружающую нас среду наблюдается не только у частных лиц. Старые покрышки часто пытаются утилизировать в совершенно неподходящих местах не только частные лица, но нередко и легально действующие сервисные компании, забывая или игнорируя их законную утилизацию. Когда шины выбрасываются в окружающую среду, они разрушаются в течение очень длительного периода времени, даже более 100 лет, а конечные продукты распада шин опасны для окружающей среды и могут ее отравить. Закапывание шин также наносит большой ущерб окружающей среде, поскольку их полая форма оставляет воздух в отверстиях шин, из-за чего закопанные шины "плавают", а через некоторое время разрушают верхний слой почвы. Самовольное сжигание использованных шин наносит еще больший ущерб окружающей среде и организму человека, чем просто их утилизация. Горящие шины выделяют едкие пары, которые содержат различные вредные вещества и химические соединения - они ядовиты при вдыхании, а также оседают на близлежащих растениях. Вдыхание таких паров может нанести вред здоровью человека и способствовать развитию хронических заболеваний. Давайте будем ответственны за окружающую среду и помним, что старые шины - это долгосрочное загрязнение окружающей среды, а природа Латвии - наш прекрасный и общий дом!",- говорит Иво Кронталс, коммерческий директор SIA Ecosystem.

Брошенные шины в лесу ФОТО: Publicitātes foto

Компания хотела бы напомнить владельцам автомобилей и ремонтным компаниям, что существует несколько способов правильной утилизации отслуживших свой срок шин. Конечно, автовладельцам было бы удобнее всего оставлять использованные покрышки там, где куплены или заменены новые покрышки. Однако даже сервисные центры зачастую неохотно принимают старые покрышки. Тогда стоит поискать специализированные пункты приема бывших в употреблении шин.

В целях повышения ответственности потребителей и улучшения доступности законной и надлежащей утилизации старых шин SIA Ecosystem в сотрудничестве с компанией по управлению отходами SIA Tire bee в период с 1 апреля по 31 мая этого года - предлагает возможность бесплатно сдать четыре подержанные автомобильные шины каждому автомобилисту в пунктах сортировки отходов SIA Ķilupe и Ogres SIA MARSS.

Собранные шины будут утилизированы, т.е. переработаны в соответствии с действующими в Латвийской Республике законами и правилами.

Брошенные шины в лесу ФОТО: Publicitātes foto

В пунктах приема сортированных отходов шины будут приниматься бесплатно только на указанный срок, причем с одного автомобиля может быть сдан один комплект шин (4 шины от легкового автомобиля). При въезде в зону сбора отходов номер автомобиля будет зарегистрирован, поэтому дважды бесплатно сдать покрышки с ним не получится.

В остальное время автомобильные покрышки принимаются за плату на пунктах сортировки отходов.