Стали известны 29 из 32 участников чемпионата мира по футболу

Мексиканцы в матче 14-го тура отборочного турнира в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) у себя дома обыграли сборную Сальвадора (2:0). Благодаря этой победе сборная Мексики набрала 28 очков и заняла итоговое второе место.

Сборная Соединённых Штатов Америки на выезде проиграла Коста-Рике (0:2), но с 25 очками стала третьей в отборочном турнире, что позволило американцам выйти на чемпионат мира напрямую.

Коста-Рика также набрала 25 очков, но заняла четвёртое место, уступив американцам по разнице мячей - 21:10. Теперь костариканцам предстоит отправиться в межконтинентальный плей-офф, где за путёвку в Катар они поборются с командой Новой Зеландии. Матч состоится 13 или 14 июня.

Таким образом, определились 29 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.