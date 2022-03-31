Украина просит Польшу и страны Балтии закрыть границу с РФ и Беларусью

По словам посла, переговоры об этом уже ведутся: "Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы границы все же были полностью закрыты. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС", - сказал Андрей Дещица.

Также украинские власти обратились к Литве, Латвии и Эстонии, "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с РФ и Беларусью".

Посол Украины в Польше выразил уверенность, что подобный запрет будет введен, и тогда "мы заблокируем полностью любые доставки в РФ".

Еще 25 марта власти Украины отправили обращение в Еврокомиссию с просьбой закрыть сухопутное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью. По словам Украины, это прервет поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее Зеленский также призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов.