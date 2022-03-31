Чт, 31.03.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Украина просит у Польши и стран Балтии закрыть границу с РФ и Беларусью

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Украинские власти попросили Польшу, Латвию, Литву и Эстонию закрыть границу по суше с Россией и Беларусью. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Медуза", со ссылкой на "Укринформ".

По словам посла переговоры об этом уже ведутся: "Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы всё же были полностью закрыть границы. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС", - сказал Андрей Дещица.

Также украинские власти обратились к Литве, Латвии и Эстонии,  "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с РФ и Беларусью".

Посол Украины в Польше выразил уверенность, что подобный запрет будет введен и тогда "мы заблокируем полностью любые доставки в РФ".

  • Еще 25 марта власти Украины отправили обращения в Еврокомиссию с просьбой сухопутное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью. По словам Украины это прервет поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
  • Ранее Зеленский также призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов.

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