Как действовать, если в ДТП попал автомобиль из Украины

Латвийское бюро автостраховщиков подготовило рекомендации, как поступать в подобных ситуациях.

Если виноват водитель латвийского транспортного средства

Если виновником ДТП было транспортное средство, зарегистрированное в Латвии, а потерпевший зарегистрирован в Украине, то все убытки покроет страховщик стороны, виновной в ДТП, или Гарантийный фонд OCTA, если у владельца транспортного средства зарегистрированного в В Латвии не было действующего полиса OCTA.

Если виноват водитель транспортного средства зарегистрированного в Украине

С другой стороны, если причиной аварии стало транспортное средство, зарегистрированное в Украине, то важно выяснить, где застрахована и застрахована ли вообще гражданско-правовая ответственность владельца этого транспортного средства.

Следует напомнить, что Украина является участником Зеленой карты, поэтому транспортные средства, зарегистрированные в Украине, должны иметь Зеленую карту или международный полис OCTA при поездках в Европейскую экономическую зону (ЕЭП).

Однако не исключена ситуация, когда Зеленая карта не была куплена, в случае бегства от войны. Тогда на украинское транспортное средство необходимо оформить договор пограничного страхования на границе.

Таким образом, если ДТП произошло по вине водителя, зарегистрированного в Украине, пострадавшая сторона должна обратиться к ответственному страховщику, оформившему договор пограничного страхования, или корреспонденту иностранного страховщика в Латвии, если договор пограничного страхования оформлен другим страховщиком ЕЭЗ. , либо если есть Зеленая карта, то корреспонденту этого страховщика в Латвии.

В свою очередь, если украинское транспортное средство, вызвавшее ДТП, не имеет страховки, то убытки будут покрыты из Латвийского гарантийного фонда OCTA. В этом случае пострадавшая сторона должна обратиться в одну из 4 страховых компаний, представляющих LTAB: Baltic Insurance House, Латвийский филиал ERGO Insurance SE, Латвийский филиал ADB Gjensidige, Латвийский филиал If P&C Insurance.