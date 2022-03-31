Чт, 31.03.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Скоро в одном из магазинов не будут нужны ни маски, ни тележки. В каком?

Тележки магазина. Иллюстративное фото ФОТО: Lidl

С 1 апреля отменяются ограничения на количество покупателей на квадратный метр площади, поэтому в магазинах Lidl в Латвии больше не будут регулировать поток покупателей при помощи тележек для покупок. Отныне они будут в свободном доступе.

При этом в кассовых зонах магазинов будут сохранены защитные барьеры из оргстекла, а на входе, по-прежнему, будут находиться пункты дезинфекции: чтобы люди могли продезинфицировать свои руки или рукоятки тележки для покупок.

"Ожидаем, что отмена ограничений будет способствовать более удобным покупкам: уменьшатся очереди и с ассортиментом, предлагаемым в наших магазинах, смогут ознакомиться и те латвийцы, которые до этого воздерживались от визита в Lidl, поскольку не хотели стоять в очереди на улице", — говорит представитель магазинов.

Как уже сообщал RUS TVNET с 1 апреля существенно сокращается список ограничений. Требование носить маски сохраняются в общественном транспорте и медучреждениях.

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