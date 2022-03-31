Скоро в одном из магазинов не будут нужны ни маски, ни тележки. В каком?

При этом в кассовых зонах магазинов будут сохранены защитные барьеры из оргстекла, а на входе, по-прежнему, будут находиться пункты дезинфекции: чтобы люди могли продезинфицировать свои руки или рукоятки тележки для покупок.

"Ожидаем, что отмена ограничений будет способствовать более удобным покупкам: уменьшатся очереди и с ассортиментом, предлагаемым в наших магазинах, смогут ознакомиться и те латвийцы, которые до этого воздерживались от визита в Lidl, поскольку не хотели стоять в очереди на улице", — говорит представитель магазинов.

Как уже сообщал RUS TVNET с 1 апреля существенно сокращается список ограничений. Требование носить маски сохраняются в общественном транспорте и медучреждениях.