Усик рассказал о планах после боя с Джошуа

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик прибыл в Прагу, где будет готовиться к бою с Энтони Джошуа. По словам украинца, он хотел остаться на родине и защищать Украину, но друзья убедили его, что для Украины можно сделать что-то большее, чем просто стрелять.

В настоящий момент боксёр старается сосредоточиться на тренировках и за новостями практически не следит. "Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я выключил телефон и тренировался. Они ожидают, что я достойно выступлю на ринге. Для Украины", - цитирует Усика чешская редакция CNN.

"Всю свою силу я вкладываю в тренировки и сделаю всё, чтобы поддержать наш народ так же сильно, как он поддерживает меня", - добавил украинец.

Спортсмен также заявил, что после боя с Джошуа он обязательно вернётся в Украину. Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.