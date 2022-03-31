Eurostat: безработица в Латвии выше, чем в среднем по ЕС

Согласно этим данным, наиболее высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в феврале был в Испании (12,6%), Греции (11,9%), Италии (8,5%) и Швеции (7,7%).

Самый низкий уровень безработицы в феврале зафиксирован в Чехии (2,4%), Польше (3%), Германии и на Мальте (по 3,1%), в Нидерландах (3,4%) и Венгрии (3,7%).

В Эстонии уровень безработицы достиг 5,9%, а в Литве - 7%.

Согласно сезонно скорректированным данным, безработица в странах ЕС в феврале составляла в среднем 6,2%, в то время как в Еврозоне этот показатель был равен 6,8%.

По данным Eurostat, в феврале в ЕС без работы оставались 13,267 млн человек, из них 11,155 млн - в Еврозоне.