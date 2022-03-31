Видео ⟩ Авария в Болдерае: новые подробности

Галина живет рядом с перекрестком улиц Каптейню и Лиелайс, где не раз происходили аварии из-за относительно узкой и плохо просматриваемой дороги. В понедельник примерно в 17.00 женщина услышала громкий хлопок. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Галина считает, что виноват водитель Audi, который не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi, двигающемуся по главной дороге.

"Два молодых парня. Они живут где-то там. Не из благополучной семьи, это точно, потому что они оба были пьяны. Они быстро поменялись местами. Сбежал тот, кто имеет права. Но другой остался сидеть",- поясняет очевидец.

Правоохранительные органы подтвердили, что за рулем Audi находился пьяный водитель, который, по предварительной информации, и стал виновником аварии.

"Полиция установила, что водитель автомобиля Audi управлял автомобилем в состоянии 1,64-процентного опьянения и не имел права управлять автомобилем. По данному нарушению возбуждено уголовное дело, и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются", - говорит представитель Государственной полиции.

Около двух часов общественный транспорт ходил по другому маршруту. "Слава богу, ни один из наших сотрудников не пострадал в этой аварии, а информация, которая в настоящее время изучается, не указывает на то, что кто-либо из пассажиров пострадал", - сказал представитель Rīgas satiksme.

Медики сообщают, что на месте аварии осмотрели двух пострадавших, получивших поверхностные травмы и отказавшихся от госпитализации.

"Перекресток ужасный. Там нужно что-то делать. Ужасные повороты, с двух сторон ездят как сумасшедшие", - говорит местный житель.