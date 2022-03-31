В дом Бекхэма проник грабитель, пока его семья отдыхала на другом этаже

Издание сообщает, что грабитель проник в дом звёздной пары, разбив окно на втором этаже. Семья Бекхэма вместе с 11-летней дочерью в этот момент находилась на первом этаже и даже не подозревала об ограблении.

Об инциденте первым узнал 17-летний сын знаменитостей Круз, который вернулся домой и обнаружил разбитые стёкла и бардак после возвращения с прогулки. Подросток позвал отца и тот вызвал полицию.

Сообщается, что грабитель проник через окно в спальню и унёс дизайнерские вещи и электронику стоимостью несколько тысяч фунтов стерлингов. The Sun сообщает, что в этом районе действовала банда воров, которая в ту же ночь пыталась проникнуть как минимум ещё в два дома.

Отмечается, что речь идёт о доме Бекхэмов стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов в Холанд-парк на западной окраине Лондона.

Напомним, ранее в Манчестере был ограблен дом французского полузащитника Поля Погба, а в январе этого года в дом другого игрока "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа ворвались преступники, пока он был на матче, при этом его жена с детьми успела запереться от грабителей в комнате.