Номинат на "Оскар" выпустил мультик о горящем человеке, которого все игнорируют (даже пожарные)

- Как и когда вы придумали этот сюжет? Что вас на него вдохновило?

- Помню, что после поездки на анимационный фестиваль я все думал, отчего так в европейских визуальных искусствах довольно много фрустрации на тему "я самый глубоко несчастный и непонятый". Я, я и еще раз я. Что это, уход в себя ради бегства от реальности?

"Горю!" - это реакция на это, попытка сделать высказывание, которое услышат. Вовлечь зрителя, а после - подвесить его между хохмой и болью. Это контактное кино, которое не хочет понравиться, но и не бежит от тебя. Напротив, оно лезет на рожон. Карманы вывернуты, фига прямо у носа.

- Сколько времени ушло на создание фильма?

- Примерно полтора года. Были вынужденные перерывы - сложный был у меня период, не самый продуктивный. Но мои друзья, группа "Гибкий Чаплинъ" [музыка которой играет в фильме], - украинские музыканты, благодаря которым эта работа вообще состоялась. Они меня поддержали. Видя их искреннее и дружеское участие, я был ошеломлен, а после дал себе слово во что бы то ни стало довести до конца эту работу как можно скорее. У нас не было никаких договоренностей на бумаге, только дружеское слово. Еще раз говорю им спасибо!​

- Насколько для вас вообще важно музыкальное сопровождение фильма?

- Музыка - это пульс фильма. "Гибкий Чаплинъ" впустил меня в свою необъятную фонотеку, тут основная проблема была - найти в этой пещере Али-Бабы нужные мне драгоценности. Финальная музыкальная тема "Минута" совпала с моим чувством темпа в этой работе. Через эту музыку я услышал фильм, а услышать фильм, я вам скажу, это полдела.

- Почему главному герою, который внезапно начинает гореть, никто не помогает, включая пожарных? В реальности кто-то его бы все-таки потушил.

- Вообще, нет никакой реальности - ни реальной, ни условной анимационной. Есть реальность, которую мы сами и формируем, - слыхал я такую байку. И посему все может быть, все случается. Я, кстати, ставлю на дворника. В "Горю!" у него не получилось [потушить горящего], и все ж! И еще ставлю на дождь…

- Идет ли здесь речь о каком-то «душевном» горении? Об оставлении человека наедине со своими проблемами?

- Я думаю, этот фильм из меня выпрыгнул именно для того, чтобы я проговорил вслух это "душевное". Я тут и палач, и жертва - так бывает. Желание получить сочувствие и проявление сочувствия по отношению к ближнему, в сущности, стороны одного предмета. Болевая точка была пунктом отправления этой истории, было что-то в этом поднакоплено.

- Как, по-вашему, этот фильм, который вы посвятили Украине, вписывается в сегодняшний контекст?

- Я не имел мотива попасть в контекст. Да и как это можно предугадать? "Горю!" совпал с контекстом, так уж вышло. Есть полярная реакция на фильм, это очень хорошо. Значит, царапает. Значит, неудобно, жмет и натирает. Пока мы что-то чувствуем, мы можем быть уверены, что мы живые. Мы горим!

- Как вы оцениваете результаты "Оскара"? Мог бы такой мультфильм появиться в списке номинантов?

- Я вообще не знаю, что это такое - "Оскар". Это что-то абстрактное, не без игры случая и провидения. Не делал, и боже упаси делать что-то из расчета на победу в конкурсе или соревновании. В мире многие повернуты на статусе, на близости к звездам, на всей этой шелухе, оклеенной стразами. Гори оно огнем. Не жалко, ибо пустое.