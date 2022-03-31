Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой на Олимпиаде

"От Саши я не ожидал такой реакции, но после того прессинга, который там испытывали наши девочки, я её более чем понимаю. Это срыв, просто нервный срыв. Не забывайте, что это подростки, в общем-то дети, которые находятся под огромным грузом ответственности перед всей страной. А вот

тому, кто заснял это всё, наслаждаясь тем, какие кадры уловил, я бы оторвал руки и голову за беспардонство и свинство", - передаёт слова Железнякова Metaratings.ru.

Железняков также назвал Трусову "упёртой", но, по словам хореографа, благодаря этой черте она и вошла в историю как лучшая квадистка мира. "Все мы индивидуальны, со своим характером и заморочками, и я Сашу не осуждаю за её характер, она тот ещё боец. Но иногда стоит прислушаться к наставникам, они же хотят только лучшего", - сказал хореограф.

Напомним, во время произвольной программы на Олимпиаде-2022 Трусова исполнила пять четверных прыжков, но этого ей не хватило для того, чтобы выиграть золото, которое досталось другой россиянке Анне Щербаковой.

Перед церемонией награждения Трусова разрыдалась и устроила истерику. Фигуристка сказала, что не будет забирать свою медаль, ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах. Причиной такого решение стало военное вторжение России на территорию Украины.

Российские фигуристы уже пропустили чемпионат мира во Франции, который проходил с 21 по 27 марта.