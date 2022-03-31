Чт, 31.03.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Дезинформатора Василевскиса суд оставил под арестом

Алвис Василевскис ФОТО: Ekrānuzņēmums no video/YouTube.com

Рижский окружной суд отклонил жалобу и оставил без изменения примененную судом первой инстанции меру пресечения представителю "центра духовного развития и целительства" DVS Urantija Айвару Василевскому, который подозревается в оправдании осуществляемых Россией военных преступлений.

Как сообщалось, суд первой инстанции 9 марта применил меру пресечения в виде заключения под стражу к Айвису Василевскису, который обвиняется в оправдании реализуемых Россией военных преступлений, а ранее был заметным ковид-отрицателем. 

Он один из четырех представителей DVS Urantija, которым вменяется это обвинение. LTV сообщает, что один из этой четверки - отец Айвиса, "целитель" Вентис Василевскис.

25 марта суд первой инстанции по другому делу применил заключение под стражу к создателю и администратору группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрию Михайлову, которого Служба государственной безопасности (СГБ) задержала в связи с подозрением о систематическом прославлении и оправдании военных преступлений, совершаемых в Украине российскими вооруженными силами.

По еще одному из дел об оправдании военных преступлений России проходит блогер Кирилл Федоров.

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