Дезинформатора Василевскиса суд оставил под арестом

Как сообщалось, суд первой инстанции 9 марта применил меру пресечения в виде заключения под стражу к Айвису Василевскису, который обвиняется в оправдании реализуемых Россией военных преступлений, а ранее был заметным ковид-отрицателем.

Он один из четырех представителей DVS Urantija, которым вменяется это обвинение. LTV сообщает, что один из этой четверки - отец Айвиса, "целитель" Вентис Василевскис.

25 марта суд первой инстанции по другому делу применил заключение под стражу к создателю и администратору группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрию Михайлову, которого Служба государственной безопасности (СГБ) задержала в связи с подозрением о систематическом прославлении и оправдании военных преступлений, совершаемых в Украине российскими вооруженными силами.

По еще одному из дел об оправдании военных преступлений России проходит блогер Кирилл Федоров.