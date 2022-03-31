Видео ⟩ Бейонсе обвинили в плагиате популярной песни группы "Любэ"

Песня стала саундтреком для фильма "Король Ричард". Ее премьера состоялась в ноябре 2021 года, накануне выхода картины в прокат. Напомним, что исполнитель главной роли Уилл Смит получил "Оскар" как лучший актер. Правда, этот момент не прошел без громкого скандала.

Композиция "Ты неси меня река" в исполнении Николая Расторгуева была написала в 2000 году композитором Игорем Матвиенко к выходу сериала "Граница. Таежный роман". В сериале снялись Марат Башаров, Рената Литвинова и другие актеры. Матвиенко комментируя версию про плагиат отметил, что постарается решить этот вопрос: "Я однозначно постараюсь подписать мировое соглашение с исполнительницей, а на полученные деньги мы проведем юбилей "Любэ" и "Иванушки International".

Портал Super.ru цитиртует Николая Растургуева, который отметил, что у него нет времени "бодаться с какой-то Бейонсе", хотя в суд можно было бы подать и получить компенсацию ради пиара.

"Не знаю, подозревает ли она сама о существовании группы "Любэ" в "далекой, снежной и агрессивной России". Но у нее есть авторы, которые могли там каким-то образом поспособствовать, не исключаю. Мы, конечно, были бы не прочь получить компенсацию за использование. [Подать] в суд нет, не думаю. Зачем эти все дрязги, ради пиара разве что. Я понимаю, что это хороший пиар. Но сейчас есть дела поважнее у нашей страны и у нас у всех, чем бодаться с какой-то там Бейонсе, да провались она пропадом", - сказал Николай Расторгуев.

Напомним, в список нежелательных лиц МИД Латвии включил 31 российскую знаменитость: это Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Юлия Чичерина и Станислав Михайлов.

До этого в черный список "невъездных" в Латвию были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Владимир Жириновский.

Видео: "Любэ" - "Ты неси меня река"