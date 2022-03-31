Пт, 1.04.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

1 апреля настоящей весны пока так и не принесло

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 1 апреля, небо над Латвией затянет облаками, сквозь них будет выглядывать солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Умеренный северо-восточный ветер местами в порывах достигнет скорости 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.

В Риге в первый день апреля увеличится облачность, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +4...+5 градусов.

Галерея: Ранневесеннее цветение в Ботаническом саду Латвийского университета

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