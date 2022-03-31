1 апреля настоящей весны пока так и не принесло
В пятницу, 1 апреля, небо над Латвией затянет облаками, сквозь них будет выглядывать солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 1 апреля, небо над Латвией затянет облаками, сквозь них будет выглядывать солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Умеренный северо-восточный ветер местами в порывах достигнет скорости 13 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.
В Риге в первый день апреля увеличится облачность, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +4...+5 градусов.
Галерея: Ранневесеннее цветение в Ботаническом саду Латвийского университета
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