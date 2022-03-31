Сейм запретил поддерживать Россию символами Z и V

Таким образом по сути поддержано предложение в другой закон, изначально внесенное депутатами Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктором Валайнисом, Улдисом Аугулисом, Эдгаром Таварсом, Дидзисом Шмитсом, Армандом Краузе, Яниной Ялинской, Гундаром Даудзе, Янисом Вуцансом, Марисом Кучинскисом и Раймондом Бергманисом о введении наказания за публичное применение символа, которым вооруженные силы России пользуются в войне против Украины.

Ранее Валайнис объяснял, что речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как "Z" и "V". Политик подчеркнул, что поправки станут четким сигналом о неприемлемости этих символов.

В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.

Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро - для юридического лица.