Чт, 31.03.2022
Я просто подошел к Путину на банкете в Бухаресте и познакомился: "Я Валдис Затлерс, президент Латвии. Я думаю, нам стоило бы поговорить об отношениях наших соседских стран". Это для него было сюрпризом! Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Сейм запретил поддерживать Россию символами Z и V

Граффити в Санкт-Петербурге ФОТО: AP Photo

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие наказание за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.

Таким образом по сути поддержано предложение в другой закон, изначально внесенное депутатами Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктором Валайнисом, Улдисом Аугулисом, Эдгаром Таварсом, Дидзисом Шмитсом, Армандом Краузе, Яниной Ялинской, Гундаром Даудзе, Янисом Вуцансом, Марисом Кучинскисом и Раймондом Бергманисом о введении наказания за публичное применение символа, которым вооруженные силы России пользуются в войне против Украины.

Ранее Валайнис объяснял, что речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как "Z" и "V". Политик подчеркнул, что поправки станут четким сигналом о неприемлемости этих символов.

В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.

Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро - для юридического лица.

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