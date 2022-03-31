Видео ⟩ Страшные кадры: украинцы лавируют между российскими минами

Видео, на котором запечатлено смелое путешествие нескольких шоферов через минное поле, снято неподалеку от Бородянки, города Киевской области, сообщает Daily Mail. Мины выложены в четыре ряда по всей ширине шоссе.

Для пересечения минного поля автогонщики должны были занять позицию на диагонали относительно продольной оси пути, но и тогда шины автомобиля находятся на расстоянии всего нескольких десятков сантиметров от мин.

Human Rights Watch сообщает, что пехотные мины POM-3 обнаружены и в округе Харькова, хотя международные договоры запрещают их использование. Использование пехотных мин запрещает международный договор о запрете мин 1997 года. Впрочем, России среди 164 стран, подписавших этот договор, нет.