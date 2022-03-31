Видео ⟩ Страшные кадры: украинцы лавируют между российскими минами
В сети сейчас циркулирует и приобретает широкий резонанс видео, на котором автогонщики недалеко от Киева едут по шоссе, пытаясь избежать выставленных российской армией мин.
В сети сейчас циркулирует и приобретает широкий резонанс видео, на котором автогонщики недалеко от Киева едут по шоссе, пытаясь избежать выставленных российской армией мин.
Видео, на котором запечатлено смелое путешествие нескольких шоферов через минное поле, снято неподалеку от Бородянки, города Киевской области, сообщает Daily Mail. Мины выложены в четыре ряда по всей ширине шоссе.
Для пересечения минного поля автогонщики должны были занять позицию на диагонали относительно продольной оси пути, но и тогда шины автомобиля находятся на расстоянии всего нескольких десятков сантиметров от мин.
Human Rights Watch сообщает, что пехотные мины POM-3 обнаружены и в округе Харькова, хотя международные договоры запрещают их использование. Использование пехотных мин запрещает международный договор о запрете мин 1997 года. Впрочем, России среди 164 стран, подписавших этот договор, нет.
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