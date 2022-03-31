Новые санкции: теперь от России - против руководства Евросоюза
Россия объявила, что в въезд в страну высшему руководству Евросоюза запрещен. Это стало ответом на западные санкции. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Россия объявила, что в въезд в страну высшему руководству Евросоюза запрещен. Это стало ответом на западные санкции. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", - говорится в заявлении министерства.
Также МИД России внес в "черный список" представителей правительств и парламентов ряда стран ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций".
Сам "черный список" пока не опубликован.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!