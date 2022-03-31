Чт, 31.03.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Новые санкции: теперь от России - против руководства Евросоюза

Флаги России и Евросоюза ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Россия объявила, что в въезд в страну высшему руководству Евросоюза запрещен. Это стало ответом на западные санкции. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", - говорится в заявлении министерства.

Также МИД России внес в "черный список" представителей правительств и парламентов ряда стран ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций".

Сам "черный список" пока не опубликован.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back