Новые санкции: теперь от России - против руководства Евросоюза

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", - говорится в заявлении министерства.

Также МИД России внес в "черный список" представителей правительств и парламентов ряда стран ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций".

Сам "черный список" пока не опубликован.