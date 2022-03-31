Ринкевич: мы должны любыми способами остановить войну в Украине

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, в четверг Ринкевич принял участие в собрании министров иностранных дел Б9 в Братиславе, Словакия. В ходе встречи министры обсудили российскую агрессию на Украине, вопросы безопасности в регионе, подготовку к предстоящей встрече глав государств и правительств стран НАТО в Мадриде в июне, а также дальнейшее оказание поддержки Украине.

В собрании также приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед министрами в видеоформате.

Европа сталкивается с новой геополитической реальностью. Ситуация со стратегической безопасностью резко изменилась с 24 февраля этого года. При этом трансатлантическое единство и солидарность являются сильнейшим оружием НАТО и Европейского союза (ЕС) в то время, когда Россия ведет жестокую войну на Украине. Министры пришли к единому мнению о важности тесной координации с союзниками как при предоставлении поддержки Украине, так и в реализации жесткой политики санкций и международной изоляции в отношении России и Белоруссии.

При обсуждении повестки дня предстоящего саммита НАТО, включая утверждение следующей Стратегической концепции НАТО и долгосрочных мер сдерживания и обороны НАТО, особенно на восточном фланге, Ринкевич подчеркнул, что сильная коллективная оборона НАТО по-прежнему имеет решающее значение для сдерживания России от агрессивных действий в нашем регионе. Он отметил, что на мадридском саммите ожидаются конкретные решения и постановка краткосрочных и долгосрочных целей, в частности, по обороне и сдерживанию на восточном фланге НАТО.

Министр подчеркнул: для Латвии важно, чтобы Стратегическая концепция НАТО была всеобъемлющей и в ней отражалась среда стратегической безопасности в соответствии с реальной ситуацией. В то же время концепция должна предусматривать успешную политическую и военную адаптацию Североатлантического союза в следующем десятилетии, в том числе в части повышения устойчивости и боеготовности, а также новых технологий.

В формате Б9 участвуют Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.