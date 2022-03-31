Украина сегодня: уволенные послы, Россия уходит из Чернобыля, интервью Поклонской

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко, обвинив их в том, что они недостаточно делают для Украины.

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, на то, чтобы Украина могла добиться своего будущего, мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто только зря тратит время, и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый такой Указ об отзыве такого человека - посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса (в Грузии), то ищите, пожалуйста, другую работу", - заявил Владимир Зеленский.

Украина и Россия при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя.

Как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, в эвакуации будут задействованы 45 автобусов, часть из них уже выехала в сторону Мариуполя

Также, рассказала Верещук, 31 марта будут работать гуманитарные коридоры Мелитополь - Запорожье и Энергодар - Запорожье.

Украина ведет переговоры с Польшей и странами Балтии о закрытии границ с Россией и Беларусью

Об этом, сообщает «Интерфакс-Украина», объявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Также, по словам Дещицы, Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Россией и Беларусью".

"Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ", - сказал он.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская дала интервью журналистке Катерине Гордеевой. В нем она среди прочего говорит о своем отношении к Навальному и Зеленскому; помощи Украине и мнении о войне.

Главные события по версии Минобороны РФ:

Войска России взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива в Донецкой области, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, продвинувшись за сутки на шесть километров.

Войска ЛНР взяли под контроль поселок Житловка (Луганская область), продвинулись на пять километров и ведут бой на окраине Кременной.

Вечером крылатыми ракетами были уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске, с которых шло снабжение топливом украинской группировки на Донбассе.

За ночь российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Бук-М1".

Всего с 24 февраля уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронемашин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия.

Киевский режим предпринял попытку эвакуации из Мариуполя на двух Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов» Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила один украинский вертолет Ми-8, он упал в районе Рыбацкого.

Второй украинский Ми-8 - от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Подразделения ЛНР продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день на 2 км, уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады.

Группировка ДНР установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. За день уничтожено свыше 50 человек националистов.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины.

Средствами ПВО сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата.

Вот что пишет Генштаб Украины​

Российские войска пытаются создать новую группировку на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

Россияне продолжают атаковать город Попасная. В ВСУ считают, что это делается с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

Фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

Российские военнослужащие все чаще минируют оставленную на территории Украины технику. Также участились случаи использования мин-ловушек.

Россия рассматривает возможность формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти.

В Беларуси зафиксировано перемещение российской военной техники.

На отдельных направлениях Вооруженные силы Украины осуществляют успешные контратаки.

В Киевской области на территориях, которые покинули российские военные, многие объекты, в том числе жилые дома, заминированы.

Морально-психологическое состояние российских войск и уровень мотивации личного состава к участию в боевых действиях остаются низкими и имеет тенденцию к ухудшению.

Украинские воздушные силы за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей — 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.