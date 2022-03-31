ReTV: украинских беженцев, очень возможно, прослушивают спецслужбы России

Ольга Олипова, которую новостная служба ReTV встретила в центре информации беженцев в Цесисе, рассказывает, что в Украине жила в Харькове. Поскольку город оказался на линии огня, после 11 дней, проведенных в подвале, она вместе с соседями решила бежать, но русские солдаты не позволили отправиться в другое место на Украине, а только в Россию. В течение нескольких дней, проведенных в этой стране, они пережили разные неприятные и подозрительные эпизоды.

"Мой телефон подключили к системе прослушки уже на границе,

поэтому меня спрашивали, откуда мне звонили и почему у него есть информация о нападениях, и так далее. Потом нас отвели на пограничную заставу. Было страшно, потому что они забрали документы - никто не будет искать в каком-то темном городе, где нет ни дорог, ни света. Мы просидели там три часа, но сотрудники службы безопасности так и не приехали по каким-то причинам. Нас отпустили в отель", - рассказывает Олипова.

Ольга позднее вернула документы, ей было разрешено отправиться в Латвию. Она не единственная беженка, которая в России переживала особое внимание работников пограничной охраны или спецслужб. Это вызывает подозрение в слежке, сообщает представитель организации поддержки беженцев Украины.

Член правления Общества поддержки Украины Яна Стрелец: "Если телефон российские пограничники или спецслужбы взяли в руки на два-три часа, я считаю, что риск уже совсем реальный. Им даже не нужно устанавливать какие-то зловредные программы для доступа, например, к телефонным телефонам Kyivstar (оператор мобильной связи Украины). Я до конца не проверял, чтобы можно было уверенно сказать, но вполне возможно, что Kyivstar опосредованно принадлежат российским предприятиям".

Чтобы избежать прослушивания и слежки, Яна Стрелец рекомендует беженцам, въезжающим в Россию, сменить, по меньшей мере телефонную, SIM-карту, на устройстве восстановить заводские настройки. Лучше всего приобрести новый телефон, но не неизвестного происхождения или произведенного в Китае, рекомендует Стрелец. Служба государственной безопасности письменно указывает ReTV, что уже давно службы предупреждали о рисках разведки, связанных с пересечением российской границы, и подчеркивают, что они относятся не только к беженцам, но и к любому лицу. С латвийцами представители российских спецслужб также чаще всего общались и пытались завербовать именно на территории России.

“СГБ призывает как беженцев из Украины, так и граждан Латвии информировать службу, если во время пересечения границы возникают подозрения в контакте с представителем российской спецслужбы.

Об этом могут свидетельствовать такие признаки, как: непривычно усиленная проверка и допрос; если лицо, проводящее проверку, одето в гражданскую одежду, а не в форму погранохраны; вопросы, не относящиеся к компетенции погранохраны; в том числе вопросы частного характера. С СГБ можно связаться по телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv", - сообщает СГБ.

Известно, что в Латвию до этого прибыло 16 тысяч беженцев из Украины, но настоящее число может быть выше. Посол Украины в Латвии заявил, что в стране может быть около 5000 незарегистрированных беженцев.