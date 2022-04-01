В ожидании цунами экономической трансформации

Однако остается актуальным вопрос: как в этой ситуации быть дальновидными и использовать время огромной неопределенности себе во благо?

Хорошая новость: предприятия в странах Балтии обладают стойкостью

С моментами большей или меньшей неопределенности, с различными кризисами предприятиям в странах Балтии приходилось сталкиваться довольно часто. Поэтому латвийская экономика без особых сюрпризов перенесла коронакризис намного легче, чем другие страны. Как минимум клиенты банка SEB в Латвии успешно научились приспосабливаться к новой реальности.

Что касается последствий, вызванных вторжением России в Украину, то мы все еще находимся на начальном этапе и пока не осознаем потенциального финансового влияния войны на экономику Латвии и Европы. В то же время следует подчеркнуть: группа SEB так же устойчива и стабильна, как и ее клиенты, что делает банк SEB одним из сильнейших в Европе. Буря будет набирать силу, а мы — продолжим напрягать свои финансовые мускулы, оставаясь рядом с нашими клиентами и поддерживая их.

От цепочек поставок до энергетики

Уже на пике пандемии Covid-19 предприятия столкнулись с нарушениями цепочек поставок. Теперь обозначились другие проблемы: мы видим, что из-за новых санкций строителям не хватает металла, с серьезными вызовами столкнется транзитная отрасль Латвии, не говоря уже о новом скачке цен на газ и топливо. Эта ситуация мотивирует бизнес искать возможности включения в цепочки поставок новых поставщиков и партнеров.

SEB был одним из первых банков, который начал отвечать на вызовы, связанные с показателями изменения климата, и поддержал клиентов в их стремлении инвестировать в зеленую трансформацию. Война в Украине усилила необходимость в переходе к устойчивой экономике. Поэтому я рада, что банк SEB в Латвии предлагает клиентам все новые возможности для внедрения зеленой энергии. Мы были одним из первых банков, предложивших своим корпоративным клиентам зеленые финансовые инструменты, также мы недавно ввели зеленые ипотечные кредиты, чтобы поддержать жителей, которые хотят жить в энергоэффективных домах.

Один из новейших инструментов — это зеленый микрокредит для малых и средних предприятий на особых условиях для приобретения солнечных панелей и станций зарядки электромобилей. Мы будем рядом и с нашими клиентами из числа крупных компаний в их стремлении осуществить внутреннюю трансформацию и переход к модели работы, основанной на принципах устойчивого развития.

Болезненно поначалу, в выигрыше в перспективе

Не скрою, краткосрочное влияние санкций на экономику Латвии, да и всех стран Балтии, будет болезненным. Однако в долгосрочной перспективе эта ситуация будет способствовать переориентации как частного, так и государственного сектора на более устойчивые, надежные рынки сбыта и партнеров. Хотя Латвия граничит с Россией, которая долгое время была важным партнером, следует подчеркнуть: необходимо стараться обеспечить дальнейшее развитие, сотрудничая со странами-участницами Евросоюза и находя возможности сбыта на более далеких рынках.

В бизнесе каждое решение, каждый привлеченный партнер, каждый выбранный рынок сбыта и потенциальный клиент оставляют свой отпечаток не только на самом бизнесе, но и на обществе. Поэтому, предпринимая любые шаги, важно осознавать личную ответственность в более широком контексте.