"Лично я еду на смерть". Россия собирает сирийских наемников на войну в Украине - ради чего они готовы рисковать жизнью?

Все собеседники Би-би-си общались с журналистами на условиях анонимности.

Плата за смерть

"Хассан" вместе с женой и тремя детьми живет в городе, контролируемом сирийским правительством. Мы не называем его настоящее имя и точное место проживания семьи из соображений их безопасности.

Девять лет своей жизни этот человек прослужил в сирийской армии и сейчас готов снова вернуться на поле боя в качестве добровольца на стороне России, хотя убежден, что Россия в данном конфликте - агрессор.

Сирийские наемники едут в Украину ФОТО: BBC

"Россия убивает людей в Украине, а из Сирии привлекает тех, кто не может себя прокормить. За небольшую плату им предлагается сражаться и быть готовыми умереть", - говорит Хассан.

Он признает, что согласился поехать только из-за денег.

Би-би-си обнаружила в арабоязычном сегменте "Фейсбука" множество групп, анонсирующих набор добровольцев. На одну из них, к примеру, подписаны более 20 тыс. человек.

Нажима на какие-либо патриотические или братские чувства по отношению к России в этих сообществах нет. Речь идет сугубо о работе с точным указанием вознаграждения.

На одной из страниц желающим обещают 1500 евро в месяц. Там сказано, что правительство России берет на себя все расходы за перелет, еду, обмундирование и прочие непредвиденные траты. В случае ранения российская сторона обещает компенсацию. А в конце войны каждый сражавшийся доброволец получит от России 50 тыс. евро в качестве благодарности за оказанную помощь. По крайней мере, так обещано в соцсетях.

"Лично я еду на смерть, но самое важное - обеспечить моего сына и жену. Будет как в Ливии… Мы получим деньги, поедем и погибнем в чужой стране", - говорится в одном из постов.

По словам "Хассана", он лично знает по меньшей мере 200 человек, собравшихся в Украину ради денег.

"Набор в Сирию проходит точно так же, как в свое время в Ливию, - говорит другой собеседник Би-би-си, с которым журналисты связались через "Фейсбук". - В разных регионах [страны] есть специальные пункты. Вы можете отказаться ехать, даже после подачи заявки. Никто не заставляет силой".

На грани голода

Сирия импортирует почти весь свой запас пшеницы из Украины и России. В прошлом месяце правительство ввело нормы на розничную покупку определенных видов товаров, в том числе на муку, изделия из пшеницы и сахар, объяснив это конфликтом между странами-экспортерами.

Овощная лавка в Идлибе, Сирия ФОТО: AFP

"Из-за войны в Украине очень выросли цены на топливо, еду, питье - на всё", - говорит "Хассан".

Российские государственные СМИ распространяют идею, что сирийские солдаты хотят помочь России в украинском вопросе в благодарность за поддержку, оказанную Москвой сирийскому правительству в ходе недавней гражданской войны.