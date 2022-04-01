Даугавпилс и беженцы: благотворители возмущены агрессией к приехавшим

Марина Споране, руководитель Даугавпилсского корпуса Армии Спасения, где в Даугавпилсе находятся беженцы, рассказала, что активно участвовала в дискуссиях с теми, кто, например, ставил под сомнение события войны в Украине. Она считает, что главная причина, почему в Даугавпилсе сомневаются насчет происходящего в Украине - дезинформация на российских новостных каналах.

"Некоторые смотрят российское телевидение и поэтому имеют только один источник, один взгляд на всю свою ситуацию.

Люди думают, что там учения или "спецоперации", но мы видим живые истории от людей. И мы знаем, что там происходит", - говорит Споране.

Пока ни одно из сообщений о конфликтах с участием украинских военных беженцев в Даугавпилсе не подтвердилось. Все это были фейковые новости.

"Здесь 384 человека, и только 16 мужчин в возрасте 65+, они не ходят и не кричат ​​"Слава Украине". Поэтому у нас такой хороший девиз: "Сердце к Богу, а рука к человеку". Это помогает нам справиться со всем этим легче. Мы знаем, кто прав", - говорит волонтер Армии Спасения Ливия Плокште.

Она отмечает, что помощь оказывается не только украинцам, но и местным даугавпилчанам. "Не всем повезло быть богатыми. Многие приходят".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)