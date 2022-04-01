Пт, 1.04.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Даугавпилс и беженцы: благотворители возмущены агрессией к приехавшим

Центр поддержки украинских беженцев в Доме конгрессов в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Небольшое количество украинских военных беженцев, размещенных в Даугавпилсе, вызвало у некоторых горожан ненависть к приезжим. Люди, пытающиеся помочь беженцам, выражают возмущение. Рассказывают о распространении ложной информации, якобы об агрессивных молодых мужчинах из Украины, которые провоцируют ссоры с местными жителями, хотя из всех беженцев мужчин только несколько и все они в пожилом возрасте, а большинство вообще составляют женщины с детьми, сообщает передача Латвийского телевидения Panorāma.

Марина Споране, руководитель Даугавпилсского корпуса Армии Спасения, где в Даугавпилсе находятся беженцы, рассказала, что активно участвовала в дискуссиях с теми, кто, например, ставил под сомнение события войны в Украине. Она считает, что главная причина, почему в Даугавпилсе сомневаются насчет происходящего в Украине - дезинформация на российских новостных каналах.

"Некоторые смотрят российское телевидение и поэтому имеют только один источник, один взгляд на всю свою ситуацию.

Люди думают, что там учения или "спецоперации", но мы видим живые истории от людей. И мы знаем, что там происходит", - говорит Споране.

Пока ни одно из сообщений о конфликтах с участием украинских военных беженцев в Даугавпилсе не подтвердилось. Все это были фейковые новости.

"Здесь 384 человека, и только 16 мужчин в возрасте 65+, они не ходят и не кричат ​​"Слава Украине". Поэтому у нас такой хороший девиз: "Сердце к Богу, а рука к человеку". Это помогает нам справиться со всем этим легче. Мы знаем, кто прав", - говорит волонтер Армии Спасения Ливия Плокште.

Она отмечает, что помощь оказывается не только украинцам, но и местным даугавпилчанам. "Не всем повезло быть богатыми. Многие приходят".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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