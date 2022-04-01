Пт, 1.04.2022
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Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма

Сегодня повышается цена на дизельное топливо

Автозаправка. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Вступает в силу требование об обязательном добавлении биокомпонентов в топливо, поэтому начиная с сегодня, 1 апреля, цена на дизельное топливо вырастет на 10-12 центов за литр, заявил заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс комиссии Сейма по народной экономике, аграрной, экологической и региональной политике.

В общей сложности доля топлива в его конечной розничной цене составляет 40%. Доля биотоплива добавит 10-12 центов за каждый литр, что составляет 5-6% от общей цены.

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис пояснил, что торговцы топливом уже заключили договоры, топливо с биопримесью закуплено и залито в хранилища, чтобы начать торговать им с 1 апреля.

29 марта комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике приняла решение призвать Кабинет министров в ускоренном порядке предложить решение по предотвращению роста цен на топливо, чтобы в связи с примесью биотоплива не увеличились еще больше затраты населения на горючее в то время, когда цены на него резко растут.

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