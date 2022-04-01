Сегодня повышается цена на дизельное топливо

В общей сложности доля топлива в его конечной розничной цене составляет 40%. Доля биотоплива добавит 10-12 центов за каждый литр, что составляет 5-6% от общей цены.

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис пояснил, что торговцы топливом уже заключили договоры, топливо с биопримесью закуплено и залито в хранилища, чтобы начать торговать им с 1 апреля.

29 марта комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике приняла решение призвать Кабинет министров в ускоренном порядке предложить решение по предотвращению роста цен на топливо, чтобы в связи с примесью биотоплива не увеличились еще больше затраты населения на горючее в то время, когда цены на него резко растут.