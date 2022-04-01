Антироссийские санкции: в банках Латвии заморожено примерно 55 млн евро

"Значительное увеличение общей суммы на прошлой неделе вызвали замороженные ценные бумаги", - пояснили в комиссии. Неделей ранее - к концу дня 18 марта - в латвийских банках было заморожено примерно 17,5 млн евро, таким образом сумма, замороженная за неделю, увеличилась на 37,5 млн евро.

По информации FKTK,

в латвийских банках выявлены три физлица, напрямую подверженные санкциям,

и 32 юридических лица, которые не включены в санкционные списки, однако в них выявлены права собственности или контроль попавших под санкции лиц, поэтому их средства заморожены.

В FKTK также обращают внимание на то, что банки предоставили данные в соответствии с оценкой, сделанной на конкретный момент, однако работа продолжается. "Сумма замороженных средств, вероятно, увеличится в будущем, учитывая, что расследование продолжается, на его период приостанавливаются операции по счетам некоторых клиентов повышенного уровня риска, а также вводятся новые санкции", - говорится в сообщении FKTK.

Комиссия ранее отмечала, что латвийский финансовый сектор внедрил подход, который рассматривает Россию как юрисдикцию с высоким уровнем риска, поэтому российские депозиты в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и составляют всего 1,1% общего объема.

Также в FKTK отметили, что банки в сотрудничестве с клиентами продолжают проводить обширное изучение данных для обеспечения эффективного применения санкций и предотвращения использования латвийского финансового сектора лицами, подпадающими под санкции.

FKTK отслеживает актуальную информацию о новых санкциях, участвует в работе иностранных учреждений, а также оказывает консультационную поддержку финансовым учреждениям в связи с эффективной реализацией санкционного регулирования. Более сложные ситуации рассматриваются совместно с другими государственными учреждениями, когда для принятия решения необходима оценка различных факторов.

При этом FKTK уточняет, что не может проводить расследования по конкретным клиентам или сделкам вместо банков или физических и юридических лиц. В случаях, когда имеется недостаточная или неточная информация о партнерах или клиентах, решение принимается на основании оценки рисков, которые могут возникнуть в результате полного прекращения деловых отношений, усиленного надзора за сделками или ограничений на определенные операции. Следует также иметь в виду, что война России против Украины продолжается и, вероятно, введение санкций будут продолжено.

FKTK призывает граждан проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа в Россию или Беларусь. Их цель - обеспечить, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санкционный список, или от их имени.

На сайте FKTK создан раздел, где представлена актуальная информация о санкциях ЕС и OFAC, примененных к России и Беларуси, а также даны ответы на вопросы, поступившие в FKTK относительно применения санкций. Информация регулярно обновляется.