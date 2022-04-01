Пт, 1.04.2022
Пока российские военные бомбят мирные города, а беженцы миллионами покидают свои дома, призыв к "мирному" диалогу - это просто-напросто обесценивание ранений и смертей Артем Липин, журналист TVNET
Артем Липин, журналист TVNET

Видео ⟩ Россия обвинила Украину в обстреле нефтебазы. Что известно?

В российском городе Белгород утром в пятницу, 1 апреля, начался пожар на нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, по ней нанесли ракетный авиаудар "с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте", передает "Медуза".

Как украинские вертолеты обошли российскую систему ПВО в условиях войны, белгородский губернатор не рассказал.

Горят восемь топливных резервуаров. Есть риск, что пламя может охватить еще восемь из них.

По предварительным данным, жертв в пожаре нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на чиновника. ТАСС со ссылкой на него же сообщает, что пострадали два сотрудника нефтебазы. Позже "Роснефть" сообщила, что жертв и пострадавших при взрыве не было.

Эвакуированы жители улиц рядом с нефтебазой.

Накануне переговоров?

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с прессой сказал, что произошедшее - "безусловно, не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условий для продолжения переговоров".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил Reuters, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности его страны к пожару на нефтебазе.

Министерство обороны и Генштаб Украины также пока не ответили на запросы агентства о комментарии.

Мнение корреспондента "Би-би-си"

Корреспондент "Би-би-си" по вопросам обороны Джонатан Бил, рассказал: "Украинские вертолетчики имеют богатый опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью - чтобы их не обнаружили радары и системы ПВО. Именно это они уже много лет практикуют в Донбассе.

(...) Полет ночью вглубь территории РФ, чтобы атаковать вражеский склад горючего, требует необычайной храбрости и отточенных летных навыков. Низколетящие вертолеты все еще уязвимы для систем ПВО малой дальности. Полеты ночью уменьшают этот риск, но увеличивают опасность столкновения с объектами на земле.

Эта атака, если она случилась на самом деле, кардинально не изменит ход битвы, но может показать, что Украине удалось сохранить свою авиацию в боеспособном состоянии, что значительно поднимет боевой дух армии."

Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.

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