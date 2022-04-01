Видео ⟩ Россия обвинила Украину в обстреле нефтебазы. Что известно?

Как украинские вертолеты обошли российскую систему ПВО в условиях войны, белгородский губернатор не рассказал.
Горят восемь топливных резервуаров. Есть риск, что пламя может охватить еще восемь из них.
По предварительным данным, жертв в пожаре нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на чиновника. ТАСС со ссылкой на него же сообщает, что пострадали два сотрудника нефтебазы. Позже "Роснефть" сообщила, что жертв и пострадавших при взрыве не было.
Эвакуированы жители улиц рядом с нефтебазой.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с прессой сказал, что произошедшее - "безусловно, не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условий для продолжения переговоров".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил Reuters, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности его страны к пожару на нефтебазе.
Министерство обороны и Генштаб Украины также пока не ответили на запросы агентства о комментарии.
Мнение корреспондента "Би-би-си"
Корреспондент "Би-би-си" по вопросам обороны Джонатан Бил, рассказал: "Украинские вертолетчики имеют богатый опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью - чтобы их не обнаружили радары и системы ПВО. Именно это они уже много лет практикуют в Донбассе.
(...) Полет ночью вглубь территории РФ, чтобы атаковать вражеский склад горючего, требует необычайной храбрости и отточенных летных навыков. Низколетящие вертолеты все еще уязвимы для систем ПВО малой дальности. Полеты ночью уменьшают этот риск, но увеличивают опасность столкновения с объектами на земле.
Эта атака, если она случилась на самом деле, кардинально не изменит ход битвы, но может показать, что Украине удалось сохранить свою авиацию в боеспособном состоянии, что значительно поднимет боевой дух армии."
Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.
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