Видео ⟩ В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Утверждают, что ее обстреляли украинские военные

Как украинские вертолеты обошли российскую систему ПВО в условиях войны, белгородский губернатор не рассказал.

По предварительным данным, жертв в пожаре нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на чиновника. ТАСС со ссылкой на него же сообщает, что пострадали два сотрудника нефтебазы. Позже "Роснефть" сообщила, что жертв и пострадавших при взрыве не было.

Эвакуированы жители улиц рядом с нефтебазой.

На этой неделе в Белгородской области также произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что в военный городок в этом районе, попали снаряды, выпущенные с украинской стороны. При этом пострадали четверо военных.

Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.