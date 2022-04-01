Пт, 1.04.2022
Пока российские военные бомбят мирные города, а беженцы миллионами покидают свои дома, призыв к "мирному" диалогу - это просто-напросто обесценивание ранений и смертей Артем Липин, журналист TVNET
Артем Липин, журналист TVNET
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Видео ⟩ В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Утверждают, что ее обстреляли украинские военные

Пожар. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В российском городе Белгород утром в пятницу, 1 апреля, начался пожар на нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, по ней нанесли ракетный авиаудар "с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте", передает "Медуза".

Как украинские вертолеты обошли российскую систему ПВО в условиях войны, белгородский губернатор не рассказал.

По предварительным данным, жертв в пожаре нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на чиновника. ТАСС со ссылкой на него же сообщает, что пострадали два сотрудника нефтебазы. Позже "Роснефть" сообщила, что жертв и пострадавших при взрыве не было.

Эвакуированы жители улиц рядом с нефтебазой.

На этой неделе в Белгородской области также произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что в военный городок в этом районе, попали снаряды, выпущенные с украинской стороны. При этом пострадали четверо военных.

Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.

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