ВИДЕО ⟩ Потеря очков РФШ и очередной успех "Ауды"

В первом матче третьего тура "Рига" у себя дома обыграла новичка чемпионата "Супер Нову" - 2:0. Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте встречи после точного удара бразильца Габриэла Рамоса, а точку в матче на 41-й минуте поставил белорусский футболист Юрий Кендыш, который точно пробил примерно с 16 метров.

В другом матче пятницы "Лиепая" с таким же счётом на выезде обыграла юрмальский "Спартак", который остаётся единственной командой в чемпионате без набранных очков. Голами в составе гостей отметились Артур Карашаускс (17-я минута) и Эрик Пунцулс (87`).

В субботу "Даугавпилс" на своём поле принимал "Валмиеру", которая владела преимуществом на протяжении всего матча, но хозяевам удалось сохранить ничью - 0:0.

Без поражений продолжает идти "Ауда", которая на этот раз на поле стадиона "Кейзармежс" обыграла "Тукумс" - 1:0. Единственный гол на 83-й минуте матча забил хорват Марко Столник.

В заключительном матче третьего тура "Метта" на своём поле неожиданно отобрала очки у действующего чемпиона РФШ. Матч завершился вничью - 1:1. Хозяева открыли счёт уже на первой минуте после гола Артёма Пузыревского. РФШ удалось сравнять уже к 10-й минуте благодаря точному удару Кевина Фризенбихлера. До конца встречи счёт так и не изменился.

После трёх туров "Лиепая" набрала максимальное количество очков (9) и оторвалась от преследователей. РФШ и "Ауда" имеют в своём активе по 7 очков и занимают второе и третье места соответственно. Последнее, 10-е место, у "Спартака" (0 очков).

В четвёртом туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 5-7 апреля, "Рига" дома сыграет со "Спартаком", "Лиепая" с "Даугавпилсом", "Валмиера" с "Меттой", РФШ с "Аудой", а "Супер Нова" с "Тукумсом".