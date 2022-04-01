Видео ⟩ У женщины за рулем неожиданно свело ногу. Результат - серьезная авария

Ехавшим повезло - ни водитель, ни пассажир серьезно не пострадали, сообщает программа Degpunktā на TV3. Ехавший в Audi вместе женщиной пассажир рассказал, что у той неожиданно свело ногу и в одно мгновение случилась авария.

В результате удара сильно пострадала передняя часть автомобиля, а стекло пробили металлические прутья придорожного ограждения.

В аварии пострадал не только автомобиль, которым управляла женщина, но и ограждения, являющиеся собственностью города, а также припаркованный на стоянке автобус. Аварию зафиксировали сотрудники дорожной полиции.

Следует отметить, что в этом месте регулярно происходят достаточно серьезные аварии со столкновениями в дорожные ограждения. Причины происшествий разные, но в основном водители едут слишком быстро, не задумываясь о том, что прямая и широкая дорога не является гарантией безопасного движения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)