Видео ⟩ У женщины за рулем неожиданно свело ногу. Результат - серьезная авария

Ехавшим повезло - ни водитель, ни пассажир серьезно не пострадали, сообщает программа Degpunktā на TV3. Ехавший в Audi вместе женщиной пассажир рассказал, что у той неожиданно свело ногу и в одно мгновение случилась авария.
В результате удара сильно пострадала передняя часть автомобиля, а стекло пробили металлические прутья придорожного ограждения.
В аварии пострадал не только автомобиль, которым управляла женщина, но и ограждения, являющиеся собственностью города, а также припаркованный на стоянке автобус. Аварию зафиксировали сотрудники дорожной полиции.
Следует отметить, что в этом месте регулярно происходят достаточно серьезные аварии со столкновениями в дорожные ограждения. Причины происшествий разные, но в основном водители едут слишком быстро, не задумываясь о том, что прямая и широкая дорога не является гарантией безопасного движения.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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