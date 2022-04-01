С кем сыграют Месси и Роналду? Итоги жеребьёвки ЧМ-2022 по футболу
В пятницу, 1 апреля, в Дохе состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу - 2022.
В пятницу, 1 апреля, в Дохе состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу - 2022.
Жеребьёвка прошла несмотря на то, что пока известны лишь 29 из 32 сборных, которые примут участие в чемпионате мира. Ещё три сборные определяться в июне.
Результаты жеребьёвки:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Шотландия/Украина/Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия,
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора 21 ноября на стадионе "Аль-Байт" в Аль-Хоре.
13 и 14 июня пройдут матчи Коста-Рика - Новая Зеландии и Перу - Австралия/ОАЭ. Обладателем ещё одной путёвки станет победитель стыкового матча плей-офф в европейской зоне: Уэльс в июне сыграет с сильнейшим в паре Шотландия - Украина.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с командой Польши. В результате поляки напрямую вышли в финал стыков, где обыграли Швецию и завоевали путёвку на ЧМ-2022.
Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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