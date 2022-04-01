С кем сыграют Месси и Роналду? Итоги жеребьёвки ЧМ-2022 по футболу

Жеребьёвка прошла несмотря на то, что пока известны лишь 29 из 32 сборных, которые примут участие в чемпионате мира. Ещё три сборные определяться в июне.

Результаты жеребьёвки :

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Шотландия/Украина/Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия,

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора 21 ноября на стадионе "Аль-Байт" в Аль-Хоре.

13 и 14 июня пройдут матчи Коста-Рика - Новая Зеландии и Перу - Австралия/ОАЭ. Обладателем ещё одной путёвки станет победитель стыкового матча плей-офф в европейской зоне: Уэльс в июне сыграет с сильнейшим в паре Шотландия - Украина.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с командой Польши. В результате поляки напрямую вышли в финал стыков, где обыграли Швецию и завоевали путёвку на ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.