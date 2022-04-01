ФОТО ⟩ Появилась полная фотосессия Медведевой для мужского журнала
Журнал Maxim опубликовал новые откровенные фото двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
Журнал Maxim опубликовал новые откровенные фото двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
На днях в интернете появился анонс нового номера журнала Maxim, главной героиней которого стала 22-летняя российская фигуристка. Спортсменка оказалась на обложке издания и вызвала бурю восторженных комментариев.
1 апреля появилась полная фотосессия Медведевой для журнала. В интервью изданию бывшая фигуристка также рассказала о том, как решилась сняться в фотосессии.
"Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась", - цитирует спортсменку Maxim.
"Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: "Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло". Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмотреть, то мне уже не 17 и не 18 лет", - сказала Медведева.
Ранее Медведева призналась, что идея поучаствовать в этом проекте появилась у неё ещё в конце 2021-го.
Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.
Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".
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