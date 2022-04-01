ФОТО ⟩ Появилась полная фотосессия Медведевой для мужского журнала

На днях в интернете появился анонс нового номера журнала Maxim, главной героиней которого стала 22-летняя российская фигуристка. Спортсменка оказалась на обложке издания и вызвала бурю восторженных комментариев.

1 апреля появилась полная фотосессия Медведевой для журнала. В интервью изданию бывшая фигуристка также рассказала о том, как решилась сняться в фотосессии.

"Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась", - цитирует спортсменку Maxim.

"Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: "Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло". Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмот­реть, то мне уже не 17 и не 18 лет", - сказала Медведева.

Ранее Медведева призналась, что идея поучаствовать в этом проекте появилась у неё ещё в конце 2021-го.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".