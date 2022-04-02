ВИДЕО ⟩ Болотник в Барселоне одолел непобеждённого хорвата Сепа

Бой продлился всю отведённую дистанцию в восемь раундов и завершился победой Болотника единогласным решением судей - 78-75, 78-75, 77-75.

Для 36-летнего хорвата это поражение стало первым в профессиональной карьере - до этого Сеп одержал 11 побед, причём 9 поединков завершились нокаутом. В своём предыдущем поединке, который состоялся в ноябре 2021-го, хорват по очкам победил украинца Сергея Демченко.

32-летний Болотник, в свою очередь, одержал 19-ю победу в карьере. В своём предыдущем поединке латвийский боксёр потерпел поражение от британца Джошуа Буатси и не смог завоевать титул интернационального чемпиона WBA.

Добавим, что в главном событии вечера был разыгран вакантный титул интернационального чемпиона WBA в суперлёгком весе (до 63,5 кг). Бой получился достаточно односторонним и испанец Сандор Мартин легко побил мексиканца Хосе Феликса-младшего.