Владимир Кличко уехал из Украины

По словам мэра Киева, его брат вошёл в состав делегации для встречи с высокопоставленными чиновниками ФРГ.

"Друзья! Сегодня очень важно объединение всех сил - как в Украине, так и консолидация позиции и действий стран-партнёров нашего государства. Владимир уехал с делегацией от Украины на встречи в Германию.

Запланированы встречи с политиками-чиновниками ФРГ - для политической поддержки Украины, экономической, гуманитарной и военной помощи нашему государству", - написал Кличко-старший в Instagram.

В Берлине Владимир Кличко встретился с вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и призвал Германию к большей поддержке Украины. В частности Кличко-младший призвал увеличить гуманитарную и военную помощь. "Поддержка Украины не должна быть просто словами", - подчеркнул Кличко.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко больше месяца находился в Киеве, где защищал Украину в рядах территориальной обороны.

Ранее разрешение покинуть Украину получил боксёр Александр Усик, который уже начал подготовку к поединку против британца Энтони Джошуа. Владимир Кличко, в свою очередь, поддержал решение Усика, отметив, что для Украины так будет лучше.