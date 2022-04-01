Зеленский объявил о лишении генеральских званий двух предателей Украины

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на своем Telegram-канале.

"Сегодня принято еще одно решение - по антигероям. На данный момент я не успеваю разбираться со всеми предателями, но все они будут постепенно наказаны", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что те высшие офицеры, которым было сложно решить, где их родина, которые нарушают солдатскую присягу на верность украинскому народу в деле защиты государства, его свободы и независимости, "обязательно будут лишены высших воинских званий в в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины".

"Со случайными генералами нам уже не по пути. А настоящим героям из Службы безопасности такая же безусловная благодарность, как каждому и каждой, кто действительно защищает нашу страну. Героев среди служащих действительно много. Спасибо им!" - сказал президент.

30 марта стало известно, что депутат города Изюм Харьковской области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Фомичевский помог российским войскам войти в город.