Пт, 1.04.2022
Я понимаю, что это хороший пиар. Но сейчас есть дела поважнее у нашей страны и у нас у всех, чем бодаться с какой-то там Бейонсе, да провались она пропадом Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"
Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"

Зеленский объявил о лишении генеральских званий двух предателей Украины

ФОТО: UKRAINIE PRESIDENTIAL PRESS SERV/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 марта, объявил о лишении звания генерала двух предателей Украины - бывшего начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника Херсонского областного управления СБУ Сергея Криворочко.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на своем Telegram-канале.

"Сегодня принято еще одно решение - по антигероям. На данный момент я не успеваю разбираться со всеми предателями, но все они будут постепенно наказаны", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что те высшие офицеры, которым было сложно решить, где их родина, которые нарушают солдатскую присягу на верность украинскому народу в деле защиты государства, его свободы и независимости, "обязательно будут лишены высших воинских званий в в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины".

"Со случайными генералами нам уже не по пути. А настоящим героям из Службы безопасности такая же безусловная благодарность, как каждому и каждой, кто действительно защищает нашу страну. Героев среди служащих действительно много. Спасибо им!" - сказал президент.

30 марта стало известно, что депутат города Изюм Харьковской области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Фомичевский помог российским войскам войти в город.

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