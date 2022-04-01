Грузия присоединится ко всем санкциям против России

Грузинская сторона также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины, заявила CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против Российской Федерации, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала президент.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В ответ Запад ввел новые санкции. 25 февраля премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к западным санкциям.

В марте президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать посла Украины в Грузии Игоря Долгова, который не добился достаточных результатов в отстаивании интересов Украины.