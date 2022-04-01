Пт, 1.04.2022
Мы - беженцы! Мы там имели все! У меня была великолепная квартира с мансардой и террасой. Я - востребованный художник, а муж - музыкант. Это была столица, в которой у нас было все. Теперь хочется плакать и хочется домой" Людмила Нацлишвили, беженка из Киева
Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Грузия присоединится ко всем санкциям против России

Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili ФОТО: EPA/Scanpix

Грузия решила присоединиться ко всем международным санкциям, наложенным на Россию в связи с ее широкомасштабной агрессией против Украины.

Грузинская сторона также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины, заявила CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против Российской Федерации, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала президент.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В ответ Запад ввел новые санкции. 25 февраля премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к западным санкциям.

В марте президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать посла Украины в Грузии Игоря Долгова, который не добился достаточных результатов в отстаивании интересов Украины.

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