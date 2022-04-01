Пт, 1.04.2022
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Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма

Выявлено 1792 новых случая Covid-19, умерли 16 человек

Рижская больница. ФОТО: Sintija Zandersone

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1792 новых случая Covid-19, получены данные о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • шесть человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

8 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, другие восемь были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 538 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 1254 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1869,3 случая.

Всего вчера было сделано 6966 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 25,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 800 687 жителей Латвии, скончались 5617 человек.

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