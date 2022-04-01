Выявлено 1792 новых случая Covid-19, умерли 16 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1792 новых случая Covid-19, получены данные о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1792 новых случая Covid-19, получены данные о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
8 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, другие восемь были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 538 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 1254 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1869,3 случая.
Всего вчера было сделано 6966 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 25,7%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 800 687 жителей Латвии, скончались 5617 человек.
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