Видео ⟩ Тиктокер Элина Пакалне готовит сырный суп и вспоминает, как подставила сестру

Кстати, этот суп станет настоящим спасением в дни, когда нет ни желания, ни времени долго находиться на кухне. Подробный рецепт можно найти здесь.

Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Для приготовления нам понадобилось: смесь замороженных овощей, турецкий горох, плавленый сыр, 3 кубика куриного бульона с укропом и петрушкой Gallina Blanca, вода, лавровый лист, зелень и замороженный багет с чесноком.

Gallina Blanka ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В процессе приготовления Элина Пакалне рассказала о своей любви к фастфуду, супу мисо и макаронам быстрого приготовления. Ведущей шоу Раисе Смирновой она поведала историю о том, как однажды нечаянно подставила свою сестру (блогера Лидию Нижникову).

О том, как у Элины Пакалне шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске передачи "Знаменитости на углях!".

Галерея: Элина Пакалне в передаче "Знаменитости на углях"