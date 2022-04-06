Ср, 6.04.2022
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  • Тиктокер Элина Пакалне готовит сырный суп и вспоминает, как подставила сестру

Видео ⟩ Тиктокер Элина Пакалне готовит сырный суп и вспоминает, как подставила сестру

На этот раз гостьей программы "Знаменитости на углях" стала популярный тиктокер и бывшая участница Latvian Sisters Элина Пакалне. Она готовила овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку и вспоминала забавные истории. 

Кстати, этот суп станет настоящим спасением в дни, когда нет ни желания, ни времени долго находиться на кухне. Подробный рецепт можно найти здесь

Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Для приготовления нам понадобилось: смесь замороженных овощей, турецкий горох, плавленый сыр, 3 кубика куриного бульона с укропом и петрушкой Gallina Blanca, вода, лавровый лист, зелень и замороженный багет с чесноком.

Gallina Blanka ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В процессе приготовления Элина Пакалне рассказала о своей любви к фастфуду, супу мисо и макаронам быстрого приготовления. Ведущей шоу Раисе Смирновой она поведала историю о том, как однажды нечаянно подставила свою сестру (блогера Лидию Нижникову). 

О том, как у Элины Пакалне шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске передачи "Знаменитости на углях!".

Галерея: Элина Пакалне в передаче "Знаменитости на углях"

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