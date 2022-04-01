Пт, 1.04.2022
Я понимаю, что это хороший пиар. Но сейчас есть дела поважнее у нашей страны и у нас у всех, чем бодаться с какой-то там Бейонсе, да провались она пропадом Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"
Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"

Эксперт: на следующей неделе ожидаются жестокие бои на севере и юге Украины

ФОТО: AFP/SCANPIX

В ближайшую неделю можно ожидать тяжелых боев на севере и юге Украины, спрогнозировал бывший командующий Сухопутными войсками Латвии полковник в отставке Игорь Раев в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Оценивая события в раздираемой войной Украине, Раев подчеркнул, что, к сожалению, ситуация не изменилась в лучшую сторону, несмотря на относительно положительный исход переговоров. "Все привело к передислокации российских войск в Донецк, где усиливаются боевые действия", - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас нельзя говорить о том, что какая-либо из сторон конфликта имеет доминирующее положение на поле боя.

"Мы видим, что русские перебрасывают все больше сил в Донецк и Луганск. Украинские силы все еще останавливают российские атаки", - сказал Раев, добавив, что именно политики могли положить конец войне, потому что не обязательно достигать очевидной военной победы.

По словам эксперта, на следующей неделе можно будет увидеть ожесточенные бои на севере и юге Украины, где российские силы попытаются прорвать украинские линии обороны и соединиться.

"К сожалению, нас ждет очень активная и жестокая неделя",

- прогнозирует специалист.

Эксперт также оценил, что у россиян недостаточно сил для борьбы с украинскими войсками в Донецке и Луганске. "Им нужна большая удача, чтобы план удался", - сказал Раев.

Галерея: Война в Украине

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