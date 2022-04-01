Видео ⟩ Сергей Михалок читает стихи в центре Риги: "Я - глыба. Я равный Орфею"

Напомним, 8 апреля в Риге Сергей Михалок выступит с группой "Ляпис Трубецкой" в рамках благотворительного концерта. Мероприятие пройдет в клубе First Mir. Средства с продажи билетов будут направлены на поддержку жителей Украины.

Нецензурно выражаясь Сергей Михалок обратил внимание на памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который Риге был доставлен в Латвию из России и установлен в августе 2009 года в парке Кронвалда на берегу Городского канала с правой стороны от факультета биологии Латвийского университета.

Сергей Михалок отметил, что такой подарок может быть и аналогом Троянского коня, делая отсылку к Троянской войне, подробно описанной в эпосе древнегреческого поэта-сказителя Гомера "Илиаде".

Любопытный факт: бульвар, который проходит вдоль здания факультета, с 1899 по 1923 год носил название Пушкинского бульвара (поименован в честь столетия со дня рождения поэта). На пересечении Николаевского и Пушкинского бульвара к 1905 году было построено здание Второго городского русского театра, на сцене которого неоднократно ставились произведения основоположника русского литературного языка. Напротив парка некогда располагался домик коменданта Ермолая Керна, мужа одной из пушкинских муз, Анны Петровны Керн.

Автором скульптуры является Александр Таратынов. Он же автор памятника Павлу Дубровину в Даугавпилсе и монумента Пушкину в Амстердаме и Белграде.

Завершил свой ролик Сергей Михалок стихотворением собственного сочинения. В финале с ненормативной лексикой он заметил, что его правая рука предательски дрожит - замерзла. Ее бы стоило отрубить.

*Осторожно! Присутствует нецензурная лексика.

Видео: Сергей Михалок в Риге

На концерте в Риге музыканты исполнят свои лучшие песни. Такие песни, как Belarus Freedom, "Не быць скотам", "Грай" и "Воины Света стали народными гимнами борьбы за свободу. Группа "Ляпис Трубецкой" внесена в списки запрещенных рок-групп на территории Беларуси c 2010 года и Российской Федерации с 2015 года. Сергею Михалку инкриминировали уголовные дела за оскорбления президента Беларуси Александра Лукашенко и за разжигание межнациональной розни в России.

Рижский концерт станет первым концертом после возрождения группы и первым шоу в рамках международного благотворительного тура коллектива.