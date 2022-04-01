Пт, 1.04.2022
Я родилась в Украине, я украинка. Но я и русская. Я не отделяю себя: украинка, но не русская, русская, но не украинка. Нет такого Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма
Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма

Фото ⟩ Возобновились российско-украинские переговоры

Переговоры России и Украины. ФОТО: EPA/MAXIM GUCHEK

Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал фотографии с возобновившихся переговоров между Украиной и РФ, передает "Медуза".

"Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - подписал он фото. То же самое не раз утверждала и украинская сторона.

На этот раз стороны общаются в режиме видеоконференцсвязи. 

Напомним, ранее, после возникновения пожара на нефтебазе в российском городе Белгород глава области заявил, что это - результат обстрела с украинских вертолетов, которые залетели на территорию РФ. После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с прессой сказал, что произошедшее - "безусловно, не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условий для продолжения переговоров".

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