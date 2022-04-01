Фото ⟩ Возобновились российско-украинские переговоры
Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал фотографии с возобновившихся переговоров между Украиной и РФ, передает "Медуза".
Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал фотографии с возобновившихся переговоров между Украиной и РФ, передает "Медуза".
"Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - подписал он фото. То же самое не раз утверждала и украинская сторона.
На этот раз стороны общаются в режиме видеоконференцсвязи.
Напомним, ранее, после возникновения пожара на нефтебазе в российском городе Белгород глава области заявил, что это - результат обстрела с украинских вертолетов, которые залетели на территорию РФ. После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с прессой сказал, что произошедшее - "безусловно, не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условий для продолжения переговоров".
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