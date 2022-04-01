Фото ⟩ Возобновились российско-украинские переговоры

"Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - подписал он фото. То же самое не раз утверждала и украинская сторона.

Напомним, ранее, после возникновения пожара на нефтебазе в российском городе Белгород глава области заявил, что это - результат обстрела с украинских вертолетов, которые залетели на территорию РФ. После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с прессой сказал, что произошедшее - "безусловно, не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условий для продолжения переговоров".