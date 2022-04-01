ВНЖ и пособия: что уже получили украинские беженцы в Латвии?

За это время было выдано 9564 гуманитарных визы и 1690 разрешений на временное проживание.

Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 6928 человек. В Риге размещение потребовалось 1327 лицам, в Юрмале - 684, в Резекне и Резекненском крае - 521.

Юрмальская городская дума уже ранее подчеркивала, что возможности по приему украинских военных беженцев приближаются к критическому пределу. В Юрмале осталось совсем мало свободных мест в объектах размещения, которые могут и предлагают принять беженцев с Украины, кроме того, перегружены и сотрудники самоуправления, занятые в сфере обслуживания беженцев.

Большинство украинских беженцев - женщины и дети. Часть из них останавливается у знакомых, друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Министр внутренних дел Мария Голубева сообщила на прошлой неделе, что точное количество прибывших беженцев не будет известно до момента создания единой базы данных, что ожидается в ближайшее время.

Подготовленный ранее план приема беженцев предусматривал, что в Латвию прибудут 10 000 человек, хотя министр указывала, что их число будет выше.

Тенденции в других европейских странах также свидетельствуют о том, что еще какое-то время количество украинских беженцев будет продолжать увеличиваться.

В первые три месяца с начала войны МВД не предвидит серьезного кризиса с размещением беженцев, поскольку в дополнение к имеющимся в распоряжении самоуправлений объектам в случае необходимости размещение возможно также в гостиницах и гостевых домах.

Готовясь к еще большему наплыву украинских беженцев, ответственные органы в сотрудничестве с самоуправлениями рассматривают возможности приспособить для их размещения бывшие школы, общежития и другие помещения.

МВД также работает над предложением, которое предусматривает, что местные органы власти будут принимать беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Министр сообщила, что Министерству экономики поручено разъяснить, каким образом самоуправления могут использовать доступное финансирование на оплату аренды частных квартир для нужд беженцев.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.

Беженцам выплачено различных пособий на 768 958 евро

В помощь беженцам с Украины выплачено 768 958 евро на различные пособия, сообщила сегодня, 1 апреля, на пресс-брифинге директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. Пособия выплачены 3200 лицам.

Основная часть средств выделена на обеспечение гарантированного минимального дохода и кризисного пособия.

Кондрате сообщила, что на этой неделе началась выплата кризисных пособий. Пособия выплачиваются как тем, кто не получил их ранее, так и тем, кто только зарегистрировался.

Директор департамента подчеркнула, что оказание помощи рижанам не прекращается и нет опасений, что рижане могут не получить какие-либо пособия.

Как уже сообщалось, на текущий момент в Рижском центре поддержки беженцев зарегистрировано 10 049 просителей помощи с Украины, сообщил сегодня на пресс-брифинге председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Он добавил, что реальное количество беженцев может быть еще больше.

Муниципалитет получил 2095 заявлений на получение пособия по гарантированному минимальному доходу и 2098 заявлений на кризисное пособие.

2080 человек подали заявки на получение пакетов продовольственной помощи Европейского союза.

В свою очередь, на обучение в Риге украинских детей подано 1809 заявлений: из них 561 детей нуждаются в местах в детском саду, а 1248 - в получении общего образования.

В общей сложности беженцам с Украины выдана 7271 SIM-карта для мобильной связи и 7941 электронный билет Rīgas satiksme.