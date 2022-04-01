Видео ⟩ Выломал флаг Украины. Полиция разыскивает мужчину на видео
Земгальское отделение управления полиции по рижскому региону по подозрению в хулиганской деятельности разыскивает человека, попавшего на видео.
Земгальское отделение управления полиции по рижскому региону по подозрению в хулиганской деятельности разыскивает человека, попавшего на видео.
29 марта этого года около 10:00 в Риге, на улице Грауду, на территории учебного заведения мужчина, замеченный на видео мужчина подошел к автомобилю и выломал флаг Украины.
Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о личности мужчины и его возможном местонахождении, сообщить об этом в полицию по телефону 67 085 984 или 110.
Видео: Запись полиции
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