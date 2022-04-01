Пт, 1.04.2022
Я понимаю, что это хороший пиар. Но сейчас есть дела поважнее у нашей страны и у нас у всех, чем бодаться с какой-то там Бейонсе, да провались она пропадом Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"
Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"

Видео ⟩ Выломал флаг Украины. Полиция разыскивает мужчину на видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no valsts policijas video

Земгальское отделение управления полиции по рижскому региону по подозрению в хулиганской деятельности разыскивает человека, попавшего на видео.

29 марта этого года около 10:00 в Риге, на улице Грауду, на территории учебного заведения мужчина, замеченный на видео мужчина подошел к автомобилю и выломал флаг Украины.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о личности мужчины и его возможном местонахождении, сообщить об этом в полицию по телефону 67 085 984 или 110.

Видео: Запись полиции

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