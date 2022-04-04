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Премьера замечательного и яркого исторического сериала «Сокровища с Беттани Хьюз» состоится 10 апреля 2022 года на канале Viasat History. Пандемия принесла много неудобств, но только не для профессора Беттани Хьюз, которая бежала из эпохи карантинов вглубь веков за вдохновением и увлекательным постижением достижений и артефактов ушедших эпох. Она побывала везде, где могла, в том числе заглянула в укромный особняк Елизаветы II на Мальте, раскрыла удивительные неандертальские корни Гибралтара и посетила раскопки дворца Александра Македонского в Греции. В этой статье мы расскажем вам о некоторых местах, которые посетила Беттани Хьюз.

Олимпия: Спортивные игры в честь Зевса и ценой жизней сотни быков

Обычно здесь толпы туристов, но во время пандемии Беттани получила беспрепятственный доступ к родине Олимпийских игр, греческому городу Олимпии. На протяжении 3000 лет Олимпия была священным обиталищем верховного бога Зевса, где на протяжении тысячелетия каждые четыре года проводились спортивные игры в его честь. Они собирали приблизительно 100 000 человек, которые приходили, чтобы увидеть состязания атлетов, полностью обнаженных, чтобы показать Зевсу, как усердно они тренировались. Вот откуда происходит слово гимнастика — от греческого слова gymnos, что означает «обнаженный». Победителей короновали и называли в их честь год. Соревнования были жестокими, часто заканчивались травмами или даже смертью, так как те, кто проиграл, были опозорены. Во время игр были и другие проигравшие: сотня быков, которых приносили в жертву и сжигали, чтобы преподнести их пепел в дар Зевсу.

Гибралтар: След, изменивший наше представление о неандертальцах

Площадь Гибралтара, или, как его называют местные жители, Скалы, — всего 6,5 квадратных километров, но этот клочок земли полон сокровищ. Одно из них заставило полностью пересмотреть историю неандертальцев. В скалах Гибралтара сокрыто почти 200 пещер, которые в незапамятные времена служили убежищем для множества неандертальцев. Первый череп взрослого неандертальца был найден здесь в 1848 году, и Беттани Хьюз говорит, что на самом деле неандертальца следует называть «гибралтаркой». И эти люди не просто выживали, но и творили. Об этом свидетельствует находка из Гибралтара — кусок камня с аккуратной резьбой, которая могла быть чем угодно, от карты пещеры до созвездия или даже племенного тотема. Камень был тщательно обработан, были затрачены время и усилия, а качество резьбы говорит о том, что это была не первая работа его создателя. В 2019 году было сделано еще одно открытие, ставшее настоящей сенсацией: недалеко от моря был найден почти стертый след — след неандертальца, которому всего 29 000 лет, то есть на 10 000 лет позже периода, когда, как считалось ранее, неандертальцы исчезли с поверхности Земли.

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Мальта: Одна из величайших инноваций в истории одной из самых маленьких стран мира

Мальта занимает площадь чуть более 300 квадратных километров, но она сыграла заметную роль в истории, так как расположена в самом сердце Средиземного моря. В 1565 году, когда османский флот численностью в 40 000 человек штурмовал остров, гарнизон которого насчитывал всего 700 рыцарей из Иерусалима и который защищали 8000 солдат, битва была настолько кровавой, что даже море окрасилось в красный цвет. Защитники чудесным образом отразили атаку османской армии и дали клятву перестать быть беззащитными; они построили не только новый город-крепость на месте полуразрушенной крепости Сант-Анджело, но и катакомбы под улицами, где население могло укрыться в случае очередной осады. Рыцари продумали все: подземные ходы были безупречны с точки зрения гигиены, с собственной системой цистерн и хранилищами для продовольствия и воды, поэтому люди могли месяцами оставаться под землей, будучи защищенными не только от нападений, но и от эпидемий. По тем временам это был невиданный объект.

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Как сказала Беттани Хьюз, комплекс под крепостью Сант-Анджело является одним из величайших чудес истории, потому что он доказывает, что одним из величайших источников инноваций является необходимость. И это напоминает нам о том, что историю нужно рассматривать со всех точек зрения, чтобы по-настоящему понять ее поворотные моменты. Эти универсальные ценности являются темой проекта «Сокровища» с Беттани Хьюз — только на Viasat History, каждое воскресенье в 21:00.