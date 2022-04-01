"Непозволительные вещи". Непомнящий рассказал об оскорблениях Дзюбы

В интервью Sport24 Непомнящий рассказал о футболистах, с которыми было сложнее всего работать в разные периоды своей тренерской карьеры. Одним из таких игроков был Артём Дзюба, который выступал под руководством Непомнящего в "Томи".

"Дзюба тоже непростой парень. Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеётся над ними.

Однажды кричит мне: "Валерий Кузьмич, какого х** вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!" А там футболист на десять лет старше него. Говорю: "Извини, забыл тебя спросить".

Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится. Хотя, конечно, надо понимать - не все ребята из "Спартака" и не все могут прыгнуть выше головы", - сказал Непомнящий.

Непомнящий возглавлял томский клуб в 2008-2011 и 2014-2016 годах, а Дзюба играл в "Томи" в 2009 и 2010 году на правах аренды из московского "Спартака". Он провёл за томскую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.

"Бывали стычки, но его никогда не били. У него же руки длинные - попробуй к нему подступи. Да ещё он и развит физически - мало кому захочется с ним драться", - рассказал специалист.

Валерий Непомнящий за 50-летнюю тренерскую карьеру успел поработать в клубах Туркмении, Китая, Турции, Узбекистана, Южной Кореи, а также в сборных Камеруна и Узбекистана. Последним место работы 78-летнего специалиста была калининградская "Балтика", откуда он был уволен в 2018 году.

Дзюба с 2015 года выступает за "Зенит", с которым трижды побеждал в чемпионате России. За сборную России Дзюба провёл 55 игр и забил 30 мячей.