Украина сегодня: Принят закон о национализации имущества россиян. Пожар на нефтебазе в Белгороде

Центральным событием дня стал пожар на нефтебазе в Белгороде. Власти Белгородской области утверждают, что удары по нефтебазе нанесли украинские вертолеты, которые на малой высоте перелетели через границу России и Украины.

Киев отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив: "это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и события, происходящие на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров".

В Украине приняли закон о национализации имущества россиян, а также тех украинцев, которые публично поддержали действия армии России

По заявлению украинской стороны, российские войска перед тем, покинуть Чернобыльскую АЭС ограбили станцию.

Эксперты утверждают, что ближайшую неделю можно ожидать тяжелых боев на севере и юге Украины

Также сегодня, 1 апреля, Зеленский объявил о лишении генеральских званий двух предателей Украины.

В Мариуполе продолжается гуманитарная катастрофа. Город уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия. В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды, сообщает Русская служба BBC.

На этом фоне возобновились российско-украинские переговоры. Пока в видео формате.

Генштабы Украины и России обменялись своими версиями происходящего в Украине:

По версии Генштаба ВСУ потери российских войск с начала войны:

652 танка, 1751 боевых бронемашин, 316 единиц артиллерийских систем, 96 установок реактивных систем залпового огня, 54 единицы систем ПВО, 143 самолета, 131 вертолета, 1220 автомобилей, 7 лодок/катеров, 76 цистерн с горючим, 85 беспилотников, 24 единицы спецтехники, 4 пусковых установки оперативно-тактических/тактических ракетных комплексов.

Также Генштаб Украины сообщил о более чем 17 тыс. погибших российских военных.

Генштаб подтверждает, что Россия частично отводит свои части с севера Киевской области.

Минобороны России представило свою версию:

Силы самопровозглашенной ЛНР блокировали северные окраины Кременной и восточные окраины Метелкино (Луганская область). За ночь они уничтожили до 40 украинских военных, а также артиллерийскую батарею и 2 боевые машины пехоты;

Военные с использованием высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных украинских объектов: пять складов вооружения и склад горючего;

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области и восемь беспилотников в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуни и Новомихайловского;

В общей сложности оперативно-тактическая авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта и несколько установок ракетных систем залпового огня.

Кром того, известный писатель Борис Акунин выступил против культурного бойкота России.