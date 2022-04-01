Эстонская разведка: в переговорах между РФ и Украиной наметился сдвиг

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Выводы разведывательного центра Сил обороны относительно действий Российской Федерации (РФ) и стратегической обстановки остаются неизменными: Россия отказалась от сиюминутного свержения украинской власти в пользу усиления своих переговорных позиций за счет захвата по возможности значительных территорий на востоке и юго-востоке страны – таким образом она надеется оказывать давление на власти Украины и дестабилизировать обстановку.

В переговорах между РФ и Украиной наметился сдвиг: стороны не ограничиваются обменом ультимативными лозунгами. Фокус переговорного процесса сконцентрирован на обсуждении нейтрального статуса Украины. Украинская сторона настаивает на предоставлении гарантий безопасности, которые бы обеспечивались пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, а также Турцией, Германией, Польшей и рядом других стран.

И хотя, согласно этой схеме, одним из гарантом безопасности должна выступить в том числе РФ, украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Украина не была поражена в праве на самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

Позиции сторон относительно принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской областей не имеют точек соприкосновения. Предполагаем, что прорыв в переговорах по этим вопросам не состоится до тех пор, пока РФ не сможет добиться решительных успехов на суше (прежде всего в Восточной Украине).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают занимать бреши в порядках российских войск и осуществлять локальные атаки на тех участках, где россияне ведут себя пассивно.

Киевское направление (Север)

Подразделения ВС РФ продолжают окапываться. Наблюдается частичный отвод войск, вероятнее всего, эти силы будут задействованы в наступлении на рубеже Донецк – Луганск. Согласно заявлениям официальных властей Украины, в течение последних дней ВСУ удалось освободить несколько небольших населенных пунктов. Скорее всего, отступление ВС РФ носит вынужденный характер, поскольку в результате передислокации войск у них не хватает сил для удержания захваченных территорий.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

ВС РФ начали выводить из зоны боевых действий потрепанные подразделения, поэтому, скорее всего, они будут вынуждены отступать. Российские войска пытаются компенсировать отвод подразделений расширенным применением артиллерии. Пользуясь благоприятным моментом, ВСУ продолжают наносить локальные контрудары.

Сумское направление

Как и на черниговском направлении, ВС РФ вероятнее всего были вынуждены начать отвод некоторых подразделений. Украинские войска постепенно возвращают контроль над ранее утраченными территориями, скорее всего, медленный темп контрнаступления обусловлен нехваткой сил.

Харьковское направление (Восток)

Вероятнее всего, основные боевые действия будут вестись в районе Изюма. Завладев этим городом, атакующая сторона получила бы важное преимущество против восточной группировки ВСУ, которая обороняется на рубеже Донецк – Луганск.

Рубеж Донецк – Луганск

Продолжаются городские бои в Мариуполе. Насколько известно, за пределами города ВС РФ значительных успехов не добились.

Крымское направление (Юг)

ВС РФ не предпринимали активных действий. ВСУ продолжают оказывать давление на позиции российских войск. ВС РФ сохраняют по крайней мере частный контроль над Херсоном.