Руководителей The Bell, публициста Понасенкова и журналистку "Дождя"* объявили "иностранными агентами"

Год "иноагентов"

В прошлом году число СМИ-"иноагентов" резко выросло - как за счет журналистов, так и за счет СМИ. "Агентами" признали популярное издание "Медуза" и многие другие СМИ. После признания "иностранным агентом" телеканала "Дождь" летом в Москве и других городах прошли немногочисленные акции протеста. Журналисты подписывали петиции и требовали отмены закона об "иноагентах".

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые строчки. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иноагента").

3 декабря министерство внесло в него четырех журналистов - бывших или действующих сотрудников "Idel.Реалии". Тогда в реестре стало больше 100 позиции. "Idel.Реалии" - это проект татаро-башкирской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" и "Idel.Реалии" стали первыми СМИ, объявленными "иноагентами" в России (еще в декабре 2017 года).

В конце ноября в реестр "иностранных агентов" внесли главного редактора Sota Vision Олега Еланчика. 12 ноября в реестр попал ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. 8 ноября в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт".

8 октября минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц. Большинство из них - журналисты, в том числе корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров. 7 января 2022 года статус Захарова был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

Что говорили в Кремле

23 декабря корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов на ежегодной пресс-конференции спросил президента Владимира Путина, что произошло в России за последнее время, из-за чего так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и "иностранными агентами".

"Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами", - ответил Путин, имея в виду американский закон об иностранных агентах.

"Там примерно 0,034 только организаций признаны "иноагентами". Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы", - заявил он.

"У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности", - добавил Путин.

На следующий день журналисты напомнили его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, что по российскому закону за злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента физлицу грозит до двух лет тюрьмы, а руководителю - до пяти лет. "В американском законе идет речь даже о незлостных нарушениях", - парировал Песков, заверив журналистов, что Путин владеет "всеми нюансами нашего законодательства".

Одно из существенных отличий американского закона в том, что для получения статуса "иностранного агента" в США нужно получать деньги именно из бюджета другого государства, а в России стать агентом можно, получая деньги из любого иностранного источника.

9 декабря прошлого года ситуацию с "иноагентами" с Путиным обсуждали члены президентского совета по правам человека.