“Дома для Украины”. Тысячи британцев предложили еду и кров беженцам из Украины

Правительство, в свою очередь, будет выплачивать спонсорам небольшие пособия из бюджета - по 350 фунтов на каждого приглашенного беженца (около 460 долларов) ежемесячно. В МВД Великобритании уточнили, что число виз, которые могут быть выданы по этой схеме украинцам, не ограничено.

Срок действия гуманитарной визы - три года. На протяжении этого времени взрослые беженцы имеют право работать, а при необходимости даже получать социальные выплаты, обычно положенные лишь гражданам страны (пособия для малоимущих, по безработице, уходу за ребенком и т.п.).

В первые же дни работы программы о своем желании стать визовыми спонсорами заявили более 100 тысяч британцев. В "Фейсбуке" тут же было организовано несколько волонтерских групп, помогающих спонсорам и беженцам найти друг друга. Самая многочисленная из них - UK accommodation for Ukrainian refugees ("Жилье в Соединенном Королевстве для украинских беженцев").

В группе состоит почти 50 тысяч человек, и потенциальные спонсоры жалуются на бюрократические сложности. В частности, многие уже помогли беженцам с подачей электронных заявок на визу, но не могут добиться от МВД страны ответа о статусе своих обращений, поскольку срок рассмотрения заявок официально не установлен.

Родители девушек остались в Украине, так как им нужно ухаживать за престарелыми родственниками ФОТО: BBC

Еще одна проблема с которой столкнулись спонсоры и беженцы - это объем личной информации, которую нужно указать в заявке на визу и гостям, и хозяевам домов - у которых не всегда находятся ответы на все вопросы визовой анкеты.

Кроме того, многие спонсоры готовы предоставить комнату для одного или двух человек, а некоторые семьи беженцев могут состоять из трех поколений: например, женщина с родителями и детьми.

Тем не менее, многие графства в Великобритании уже начали организованную работу по приему и адаптации беженцев. Информационные памятки для приезжающих в страну с указанием всех основных служб, помогающих обустраиваться на месте, составляются не только на украинском, но и на русском языках, поскольку не все беженцы хорошо говорят по-украински.

Из Киева в Эдинбург

Несмотря на все сложности, украинским беженцам все же удается получить визу и приехать к своим британским спонсорам.

25-летняя Светлана и 18-летняя Юлия Дергач, уроженки Житомира, оказались в Шотландии благодаря Джеки Клейтон. В день начала российского вторжения, 24 февраля, сестры находились в Киеве, где старшая работала помощником юриста, а младшая училась в университете.

"Это был настоящий шок - проснуться от звонка отца в 5 утра, чтобы услышать: "Война началась. Собирай вещи и уезжай из города", - вспоминает Светлана.